DiMartedì: “Uno spaccato di storia locale attraverso la musica”

Prenderà il via martedì 15 settembre la rassegna culturale Di Martedì, il ciclo di incontri promosso dal Comune di Bellano che dal 2018, dall’autunno alla primavera, propone appuntamenti mensili dedicati alla cultura, alla storia, all’arte e alla creatività. Come sempre gli incontri sono liberi e senza prenotazione

Pensata come un’occasione di approfondimento e di incontro, la rassegna intende valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso il dialogo con studiosi, artisti e protagonisti della vita culturale, offrendo al pubblico momenti di riflessione e di scoperta in un contesto di condivisione.

Ad inaugurare il calendario dell’edizione 2026/2027 sarà il Maestro Ennio Cominetti, protagonista dell’incontro dal titolo Uno spaccato di storia locale attraverso la musica. Lo spettacolo si terrà presso la Chiesa di San Lorenzo a Vendrogno alle 21.00.

Musicista, compositore e divulgatore di fama internazionale, Cominetti accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio nella memoria sonora del nostro territorio, raccontando un’epoca in cui, prima dell’avvento della radio e della televisione, la musica rappresentava uno dei principali strumenti di aggregazione sociale e un passatempo per tutti. Le bande, le orchestrine a plettro e gli organi delle chiese scandivano la vita delle comunità, accompagnando tanto le celebrazioni religiose quanto la quotidianità.

L’incontro sarà arricchito dall’ascolto dal vivo di alcune delle musiche eseguite sull’organo “Inzoli” della chiesa di San Lorenzo a Vendrogno: cavatine, arie d’opera, marce, polke e brani popolari che trasformavano lo strumento liturgico in quello che Cominetti ama definire un autentico “juke-box dei poveri”, capace di portare nelle chiese le melodie più amate dalla popolazione.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere la pubblicazione “Pei gentili concenti: spunti di storia popolare attraverso la descrizione degli organi del Decanato Alto Lario”, volume che raccoglie la storia e le caratteristiche degli organi del territorio, intrecciandole con curiosità e aneddoti che restituiscono uno spaccato della vita delle comunità locali.

Originario di Varenna, Ennio Cominetti vanta una carriera di straordinario prestigio internazionale: ha tenuto oltre tremila concerti nelle più importanti cattedrali e sale da concerto del mondo, tra cui Notre-Dame di Parigi, la St. Paul’s Cathedral di Londra, il Duomo di Berlino, la Cattedrale di Varsavia, la St. Thomas Church di New York, la St. Mary’s Cathedral di San Francisco e il Teatro Filarmonico di San Pietroburgo.

Come compositore ha vinto numerosi concorsi, è pubblicato regolarmente in Italia e Germania, ha inciso venticinque CD e firmato numerosi saggi dedicati alla musica e alla divulgazione distribuiti in ogni parte del mondo.

Nella prefazione del suo volume “Intrecci musicali italo-polacchi dall’antico passato a oggi”, il cardinale Gianfranco Ravasi ne sottolinea «la passione e la competenza nella musica d’organo».