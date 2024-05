L’ Orchestra Agnesi (MaTA) è un’orchestra sinfonica amatoriale nata nei primi mesi del 2015 ed è

uno dei progetti più belli e riusciti della “San Francesco”; oggi conta tra le proprie fila circa 60

musicisti amatori di tutte le età, provenienti da esperienze musicali diverse.

La MaTA realizza ogni anno numerosi appuntamenti, tra i quali certamente spicca per qualità e

originalità il Festival Agnesi, che si collocherà anche nel 2024 verso la fine dell’estate giungendo

all’importante traguardo della X edizione

Il concerto di sabato 25, dal titolo “Dipingere la Musica”, proporrà l’ascolto di alcuni brani

meravigliosi, preparati durante il percorso di prove svolto tra febbraio e maggio 2024, tra i quali vale

la pena menzionare:

Arlesienne, Suite orchestrale di G. Bizet;

Pomp and Circumstance n. 1, di E. Elgar;

Concerto in La minore per due Violini e Orchestra, di A. Vivaldi.

Come consuetudine il M° Marcello Corti non solo dirigerà l’orchestra MaTA, ma guiderà l’ascolto dei

pezzi con spiegazioni interessanti e accessibili, raccontando preziosi aneddoti e curiosità, rendendo

l’appuntamento più interessante e coinvolgente.