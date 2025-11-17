“Diritti in Festa!” a Lomagna

In occasione della Giornata dei Diritti dei Bambini, il Comune di Lomagna e la Biblioteca Comunale sono lieti di invitare la cittadinanza all’iniziativa Diritti in Festa! in programma per Sabato 22 Novembre alle 15.30 presso l’Auditorium di via Roma, 2.

L’evento prevede il laboratorio artistico-creativo “Tra terra e cielo – I diritti naturali dei bambini”, condotto da Sara de La Matita Matta e Ida dell’associazione Bimbi Felici, nel corso del quale i bambini avranno la possibilità di esprimersi liberamente attraverso attività manuali pensate per stimolare immaginazione, sensibilità ed esperienza relazionale.

Al termine del laboratorio, sarà offerta una merenda a cura dell’Associazione Ale G. L’attività è rivolta a bambine e bambini di età compresa tra 4 e 10 anni, accompagnati da un adulto. È obbligatoria l’iscrizione presso la Biblioteca di Lomagna al numero 039 5301907 e alla email biblioteca@comune.lomagna.lc.it