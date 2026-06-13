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Disarmiamo il Futuro

Disarmiamo il Futuro è il nome dell’incontro garatuito che si terrà Giovedì 18 Giugno alle 20.00 presso il Salone dell’Oratorio Sacro Cuore di Mandello del Lario.

Disarmiamo il Futuro vedrà la partecipazione di Francesco Vignarca, coordinatore campagne Rete Italiana Pace e Disarmo, in dialogo con la giornalista Chiara Zappa.

L’incontro comprende un’attività di serigrafia su T-shirt e shopper a cura del Laboratorio InnovAzione Altromercato, chi vuole può portare una maglietta o uno shopper da serigrafare.

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