Disarmiamo il Futuro
Disarmiamo il Futuro è il nome dell’incontro garatuito che si terrà Giovedì 18 Giugno alle 20.00 presso il Salone dell’Oratorio Sacro Cuore di Mandello del Lario.
Disarmiamo il Futuro vedrà la partecipazione di Francesco Vignarca, coordinatore campagne Rete Italiana Pace e Disarmo, in dialogo con la giornalista Chiara Zappa.
L’incontro comprende un’attività di serigrafia su T-shirt e shopper a cura del Laboratorio InnovAzione Altromercato, chi vuole può portare una maglietta o uno shopper da serigrafare.
Prossimi eventi
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28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
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21 Mar 2026 - 27 Set 2026
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Lecco
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13 Giugno 2026
31°C
cielo sereno
Previsioni orarie
16:00
31°/31°°C 0 mm 0% 5 mph 38% 1019 mb 0 mm/h
19:00
29°/30°°C 0 mm 0% 3 mph 54% 1018 mb 0 mm/h
22:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1018 mb 0 mm/h
01:00
22°/22°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1018 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0 mm 0% 3 mph 75% 1016 mb 0 mm/h
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