Discorsi sotto i cipressi – Presentazione libro “L’uomo dagli occhi tristi”

Venerdì 12 settembre alle 21.00 a Varenna, nella Sala del caminetto di Villa Cipressi, verrà presentato l’ultimo romanzo di Piergiorgio Pulixi: L’uomo dagli occhi tristiL’ingresso è libero.
Pulixi torna alle atmosfere potenti de L’isola delle anime con uno dei capitoli più tesi, emotivi e implacabili della serie di Mara Rais ed Eva Croce. Un thriller dove la verità ha il sapore del peccato. E dove ogni segreto rischia di travolgere chi osa scavare troppo in profondità.
Data

12 Settembre 2025

Ora

21:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 12 Settembre 2025
  • Ora: 15:00

Luogo

Sala del caminetto di Villa Cipressi - Varenna
