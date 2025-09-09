Discorsi sotto i cipressi – Presentazione libro “L’uomo dagli occhi tristi”

Venerdì 12 settembre alle 21.00 a Varenna, nella Sala del caminetto di Villa Cipressi, verrà presentato l’ultimo romanzo di Piergiorgio Pulixi: L’uomo dagli occhi tristi. L’ingresso è libero.

Pulixi torna alle atmosfere potenti de L’isola delle anime con uno dei capitoli più tesi, emotivi e implacabili della serie di Mara Rais ed Eva Croce. Un thriller dove la verità ha il sapore del peccato. E dove ogni segreto rischia di travolgere chi osa scavare troppo in profondità.