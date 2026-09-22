Discorsi sotto i cipressi: Rosa Teruzzi e Gian Andrea Cerone presentano i loro libri “Trappola nella nebbia” e “L’incertezza del domani”

Venerdì 25 settembre, alle 21.00, la suggestiva Villa Cipressi di Varenna ospiterà un nuovo appuntamento con Discorsi sotto i cipressi, una serata dedicata al noir e alla narrativa contemporanea.

Protagonisti dell’incontro saranno Rosa Teruzzi, autrice di Trappola nella nebbia, e Gian Andrea Cerone, autore de L’incertezza del domani.

A condurre la serata sarà Luca Crovi, scrittore e autore, voce autorevole nel panorama del giallo e del noir italiano.Due romanzi, due Milano diverse e complementari, due storie in cui il mistero diventa occasione per raccontare personaggi, paure, relazioni e contraddizioni della città.

Con Trappola nella nebbia Rosa Teruzzi torna a raccontare le avventure di Libera Cairati, la fioraia-detective del Giambellino, e della sua affiatata squadra.

La vicenda prende avvio da una violenta aggressione ai danni della pubblico ministero Mimma Arrigoni. Tra false piste, appostamenti e segreti, Libera si trova coinvolta in un’indagine che si intreccia anche con una questione molto più personale: la misteriosa scomparsa di un uomo che potrebbe essere suo padre.

Teruzzi, milanese, giornalista ed esperta di cronaca nera, è caporedattore della trasmissione televisiva Quarto Grado. I suoi romanzi della serie I delitti del casello hanno conquistato lettori grazie all’incontro tra indagine, ironia, atmosfere milanesi e personaggi fuori dagli schemi.

A fare da contrappunto sarà Gian Andrea Cerone, scrittore savonese e milanese d’adozione, che con L’incertezza del domani torna nella Milano della sua serie dedicata alla Squadra investigativa dell’Unità di Analisi del Crimine Violento. Nel nuovo romanzo, un misterioso killer prende di mira alcune figure del mondo dei social, trasformando i propri delitti in macabre performance.

Le indagini del commissario Mario Mandelli conducono attraverso una Milano contemporanea, tra il Bosco Verticale, Porta Venezia, il mondo digitale e un’inquietante figura che si fa chiamare “l’Aracnide”.

Pubblicato da Guanda nel giugno 2026, L’incertezza del domani è il quinto romanzo della serie di Cerone, dopo Le notti senza sonno, Il trattamento del silenzio, Le conseguenze del male e La curva dell’oblio.

Una serata tra libri, misteri e territorio. L’incontro di Varenna mette così a confronto due voci del noir italiano contemporaneo, due modi di costruire l’indagine e di utilizzare Milano come vero e proprio personaggio delle storie.

Un’occasione per ascoltare gli autori parlare dei loro libri, dei protagonisti delle rispettive serie e del rapporto tra cronaca, immaginazione e narrativa noir, in una cornice particolarmente suggestiva come quella di Villa Cipressi, affacciata sul lago di Como.

A coordinare la serata sarà Luca Crovi, scrittore, giornalista e storico conoscitore del genere giallo e noir