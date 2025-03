La Città di Valmadrera anche per il 2025 propone, in occasione della “Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, un momento di riflessione rivolto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento fa parte della rassegna “Stili di vita sri, per una Società a Responsabilità Illimitata” realizzata in collaborazione con i coordinamenti provinciali di Libera e Avviso Pubblico di Lecco.

Mercoledì 19 marzo alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera verrà proposto, in collaborazione con l’associazione Lo Stato dell’Arte, “Disonorata le mafie non uccidono le donne”, spettacolo fra racconti e canzoni. L’ingresso libero e gratuito.

Racconti volti a sfatare una volta per tutte l’assurda credenza che i clan in virtù di un presunto codice d’onore non uccidano le donne. Niente di più falso e la storia lo dimostra: le donne uccise dalle mafie sono più di 150.

“Disonorata” vuole dunque rappresentare un momento di riflessione intorno al rapporto donne e mafie, tema spesso sottaciuto, lo fa attraverso testi narrati e cantati, musica e silenzi.

Ingresso libero e gratuito.