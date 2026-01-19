Don Lorenzo Maggioni presenta il suo libro “Sulle strade del Dio Ignoto”

Tentati di rinchiudersi in casa o, al contrario, di muoverci forsennatamente per il mondo senza incontrare realmente nessuno, c’è un viaggio dell’anima che potremmo provare a compiere. Come Paolo di Tarso, che si è fatto promotore di una nuova concezione di umanità e di cosmo: egli stesso, camminando tra le nazioni si è sentito di fronte a un Dio per certi versi ignoto.

Il suo viaggio al confine tra religioni e culture è paradigmatico, sia nel rapporto chiesa-mondo, sia per le relazioni intra-cristiane. Sulle strade del Dio Ignoto, Rappresenta un tentativo di ri-narrare in chiave contemporanea alcune tra le più famose pagine degli Atti degli Apostoli. Incentrato sulla figura di Paolo, di cui si seguono i primi sforzi missionari, il libro cerca di tradurre per un pubblico più ampio alcune intuizioni della teologia del dialogo, facendo altresì risuonare l’eco del magistero di Papa Francesco di cui si offre una visione per certi aspetti originale. Così, le grandi questioni su cui il mondo e le chiese stanno dibattendo, tra cui il pluralismo religioso, il movimento ecumenico, la crisi climatica ambientale, le grandi sfide morali, possono ricevere luce inedita da un più attenta considerazione del travaglio che ha segnato la nascita della comunità ecclesiale primitiva.

Ne parleremo con l’autore Don Lorenzo Maggioni, teologo delle religioni e dell’ecumenismo, Venerdì 23 Gennaio alle 21.00, presso la Sala Cine-Teatro Sironi del Centro Parrocchiale di Osnago, ordinato prete nel 2002 dal cardinale Carlo Maria Martini. Ha conseguito il dottorato in Filosofia e Teologia del pluralismo religioso alla Georgetown University di Washington. È autore di Comparative Theology: A Fairy Tale. For an Ethics in Comparison.