“Dove le voci incontrano il cielo”: san valentino al planetario
Prosegue la programmazione 2026 del planetario civico con eventi dedicati alla scoperta del cosmo tra conferenze scientifiche, serate sotto la cupola, attività per bambini e osservazioni astronomiche.
Sabato 14 febbraio il planetario propone una serata speciale per San Valentino dal titolo Dove le voci incontrano il cielo, con un doppio spettacolo alle 20.45 e alle 22.00 che vedrà protagonista il coro femminile Cum Corde, accompagnato da intermezzi astronomici a cura di Loris Lazzati.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 12 Apr 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..
..