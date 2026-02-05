RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
“Dove le voci incontrano il cielo”: san valentino al planetario

Prosegue la programmazione 2026 del planetario civico con eventi dedicati alla scoperta del cosmo tra conferenze scientifiche, serate sotto la cupola, attività per bambini e osservazioni astronomiche.

Sabato 14 febbraio il planetario propone una serata speciale per San Valentino dal titolo Dove le voci incontrano il cielo, con un doppio spettacolo alle 20.45 e alle 22.00 che vedrà protagonista il coro femminile Cum Corde, accompagnato da intermezzi astronomici a cura di Loris Lazzati.

