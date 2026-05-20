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mercoledì, Maggio 20, 2026
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“Due chiacchiere e due note”: incontro con Fabrizio Meloni

Riprendono a Merate, presso l’Auditorium “G. Spezzaferri”, gli incontri di Due Chiacchiere e Due Note. Il prossimo appuntamento è previsto per Giovedì 28 Maggio alle 21.00 e vedrà la presenza di Fabrizio Meloni Primo Clarinetto del Teatro alla Scala intervistato da Michela Porta.
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