“Due chiacchiere e due note”: incontro con Fabrizio Meloni

Riprendono a Merate, presso l’Auditorium “G. Spezzaferri”, gli incontri di Due Chiacchiere e Due Note. Il prossimo appuntamento è previsto per Giovedì 28 Maggio alle 21.00 e vedrà la presenza di Fabrizio Meloni Primo Clarinetto del Teatro alla Scala intervistato da Michela Porta.