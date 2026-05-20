“Due chiacchiere e due note”: incontro con Fabrizio Meloni
Riprendono a Merate, presso l’Auditorium “G. Spezzaferri”, gli incontri di Due Chiacchiere e Due Note. Il prossimo appuntamento è previsto per Giovedì 28 Maggio alle 21.00 e vedrà la presenza di Fabrizio Meloni Primo Clarinetto del Teatro alla Scala intervistato da Michela Porta.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
Lecco
Lecco
20 Maggio 2026
25°C
nubi sparse
Previsioni orarie
16:00
25°/25°°C 0.51 mm 51% 4 mph 49% 1020 mb 0 mm/h
19:00
24°/25°°C 0.65 mm 65% 3 mph 55% 1020 mb 0 mm/h
22:00
20°/22°°C 0.2 mm 20% 4 mph 71% 1023 mb 0 mm/h
01:00
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 74% 1025 mb 0 mm/h
04:00
16°/16°°C 0 mm 0% 5 mph 72% 1026 mb 0 mm/h
..
..
..
..