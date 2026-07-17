Dal 11 luglio al 23 agosto prende il via la 22° edizione della rassegna E per tetto un cielo di stelle, promossa dalla Sala Sironi della Parrocchia, con il supporto del Comune di Osnago. L’evento si terrà, da quest’anno, nel cortile della Scuola Primaria in via Edison.

Quest’anno la rassegna proporrà 18 spettacoli, con ben sedici titoli diversi, fino a domenica 23 agosto, con proiezioni ogni mercoledì, sabato e domenica (esclusi 18/7 e 15/8) alle 21.30 in luglio e alle 21.00 in agosto.

Film recenti e recentissimi o addirittura in uscita, tutti comunque non passati in Sala Sironi durante la stagione 2025/6; opere di spessore, animazione spettacolare, commedie, cartoni animati, biografie e drammi compongono un interessante quadro di proposte, per un’estate che vivrà la bellezza del grande schermo all’aria aperta.

Il programma completo viene pubblicato sui siti internet di Parrocchia e Comune (parrocchiaosnago.it e comune.osnago.lc.it).

La rassegna osnaghese aderisce all’iniziativa Cinema Revolution – La rivoluzione continua. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura, il biglietto d’ingresso per le opere italiane ed europee avrà il prezzo di soli 3,50 euro. Un ottimo motivo in più per non perdere le proposte di “E per tetto un cielo di stelle”. I film ad ingresso agevolato sono contrassegnati da * nel programma riportato sopra.

I biglietti di ingresso per le altre proiezioni saranno venduti ai consueti prezzi della Sala Sironi: intero 6 euro, ridotto 4 euro (fino a 10 anni e da 65), abbonamento a cinque film a scelta 24 euro (valido anche in seguito in sala Sironi). È possibile l’ingresso anche con tagliandi Fidaty Esselunga e voucher Stardust.

Come già detto, in caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato in Sala Sironi, sempre alle ore 21,30 in luglio e alle ore 21 in agosto.