RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
7.6 C
Comune di Lecco
martedì, Dicembre 2, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Elisa Veronesi presenta “Stranamore – Indagine su un sentimento da riscoprire”

Venerdì 12 Dicembre, alle 20.45, presso la biblioteca “Alda Merini” di Pescate si terrà l’incontro con Elisa Veronesi per la presentazione del libro Stranamore – Indagine su un sentimento da riscoprire.

Che cos’è l’amore? Siamo di fronte a un tema enorme, ricchissimo di sfaccettature, che richiede, proprio per questo, infinita prudenza. Gli autori, Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini, si sono voluti interrogare su cosa sia davvero l’amore, approfondendo la sua natura, antica e attualissima, esattamente come lo è l’esistenza umana.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -