Venerdì 12 Dicembre, alle 20.45, presso la biblioteca “Alda Merini” di Pescate si terrà l’incontro con Elisa Veronesi per la presentazione del libro Stranamore – Indagine su un sentimento da riscoprire.

Che cos’è l’amore? Siamo di fronte a un tema enorme, ricchissimo di sfaccettature, che richiede, proprio per questo, infinita prudenza. Gli autori, Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini, si sono voluti interrogare su cosa sia davvero l’amore, approfondendo la sua natura, antica e attualissima, esattamente come lo è l’esistenza umana.