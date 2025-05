“Emanuela – Una donna normale con una storia speciale”: incontri su Emanuela Loi

Con l’obiettivo di sensibilizzare verso il tema della lotta alla mafia il Comune di Lecco, attraverso il Giglio di Pescarenico, e in collaborazione con Libera, Avviso pubblico e Officina Badoni, organizza per il 31 Maggio due incontri con Maria Claudia Loi dal titolo “Emanuela – Una donna normale con una storia speciale”. Maria Claudia Loi è la sorella di Emanuela Loi, agente della scorta del giudice Paolo Borsellino, vittima della strage di via D’Amelio.

Il primo incontro si svolgerà alle 10.00 in Officina Badoni, dove Loi incontrerà gli studenti di diverse classi del Parini, del Bertacchi, del Manzoni e del Grassi, condividendo con loro una significativa testimonianza di vita. Nel pomeriggio, invece, si terrà alle 15.30 al Giglio di Pescarenico un incontro pubblico che vedrà Maria Claudia Loi ripercorrere il percorso di vita e la tragica fine della sorella Emanuela. L’evento trova spazio tra le iniziative organizzate per celebrare i 10 anni dell’inaugurazione e dell’intitolazione del Giglio a Emanuela Loi. Per informazioni e prenotazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili, è possibile contattare il Giglio ai numeri 0341 287592 o 348 5272116 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12, oppure scrivere a ilgiglio@comune.lecco.it.