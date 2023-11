L’Ass.Culturale CONTROVENTO di Aosta presenta un progetto musicale che ripercorre la carriera di LUCIO BATTISTI nel periodo del fortunato sodalizio con MOGOL.

Uno spettacolo per tutte le età della durata di due ore e mezza circa (un’ora e mezza di musica), INTERAMENTE suonato DAL VIVO con l’impiego di contributi audio e video editi e inediti.

Nove musicisti sul palco che porteranno in scena i più grandi successi del cantautore reatino con aneddoti, curiosità, storie note e meno note relative a questa straordinaria produzione artistica.

L’omaggio a una carriera incredibile e a una figura – e una stagione – che ha cambiato per sempre la storia della musica italiana.

Viene favorito anche un approccio interattivo: l’invito alla partecipazione del pubblico, solito rispondere con grande entusiasmo, arriva sotto forma di ausilio visivo attraverso i testi delle canzoni più conosciute trasformando le piazze e i teatri in una grande festa collettiva dove ognuno ripercorre i propri ricordi.

In questa identificazione emotiva, risiede il grande successo di “Emozioni del Cuore”, che ha recentemente avuto l’onore e il piacere di collaborare con il Maestro Mogol.