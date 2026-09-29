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Energia nucleare: economia e territorio

Giovedì 1 Ottobre alle 21.00, presso Lecco Hostel si terrà l’incontro Energia nucleare: economia e territorio. Interverranno Riccardo Pase, Consigliere Regione Lombardia e Paolo Arrigoni, già Presidente GSE.

Una serata dedicata al ruolo del nucleare nel futuro energetico e industriale dell’Italia, con un focus sulle possibili ricadute in termini di sviluppo economico, occupazione qualificata, innovazione e competitività del territorio.

Sarà un’occasione di approfondimento e confronto su un tema di particolare attualità e sulle opportunità che il settore nucleare può rappresentare per il sistema produttivo e per le nuove generazioni.

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