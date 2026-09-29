Energia nucleare: economia e territorio
Giovedì 1 Ottobre alle 21.00, presso Lecco Hostel si terrà l’incontro Energia nucleare: economia e territorio. Interverranno Riccardo Pase, Consigliere Regione Lombardia e Paolo Arrigoni, già Presidente GSE.
Una serata dedicata al ruolo del nucleare nel futuro energetico e industriale dell’Italia, con un focus sulle possibili ricadute in termini di sviluppo economico, occupazione qualificata, innovazione e competitività del territorio.
Sarà un’occasione di approfondimento e confronto su un tema di particolare attualità e sulle opportunità che il settore nucleare può rappresentare per il sistema produttivo e per le nuove generazioni.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
Ca’ Martì - il Museo e la Valle dei Muratori - Carenno
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
..
Lecco
Lecco
30 Settembre 2026
20°C
nubi sparse
Previsioni orarie
01:00
19°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 69% 1026 mb 0 mm/h
04:00
19°/19°°C 0 mm 0% 1 mph 74% 1026 mb 0 mm/h
07:00
19°/19°°C 0 mm 0% 1 mph 87% 1026 mb 0 mm/h
10:00
23°/23°°C 0 mm 0% 2 mph 64% 1027 mb 0 mm/h
13:00
26°/26°°C 0 mm 0% 2 mph 62% 1026 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..