Giovedì 1 Ottobre alle 21.00, presso Lecco Hostel si terrà l’incontro Energia nucleare: economia e territorio. Interverranno Riccardo Pase, Consigliere Regione Lombardia e Paolo Arrigoni, già Presidente GSE.

Una serata dedicata al ruolo del nucleare nel futuro energetico e industriale dell’Italia, con un focus sulle possibili ricadute in termini di sviluppo economico, occupazione qualificata, innovazione e competitività del territorio.

Sarà un’occasione di approfondimento e confronto su un tema di particolare attualità e sulle opportunità che il settore nucleare può rappresentare per il sistema produttivo e per le nuove generazioni.