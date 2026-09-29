“Energia per la vita”: una serata con cena e musica cubana per raccogliere fondi destinati a Cuba

Il Circolo “Vittorio Arrigoni” di Lecco, dell’Associazione Italia-Cuba, organizza per Sabato 3 Ottobre alle 19.30, presso il Circolo Libero Pensiero di Lecco, una serata con cena e musica cubana per raccogliere fondi destinati a Cuba per la campagna Energia per la vita legata all’ acquisto e all’installazione di pannelli fotovoltaici, batterie e accumulatori, per aiutare il Paese ad affrontare la grave situazione che sta vivendo.

Cuba sta attraversando un periodo molto difficile con gravissime difficoltà nel reperire bene di prima necessità: farmaci, cibo, carburante, causate dall’ inasprimento continuo delle sanzioni legate al blocco economico voluto dagli Stati Uniti e che dura da 65 anni, ed all’interno della serata è possibile portare farmaci , che poi invieremo agli Ospedali dell’Isola.