Eric Gobetti presenta il suo libro “I carnefici del Duce”
Sabato 14 Novembre alle 21.00 l’Aula Magna della secuola media Marco d’Oggiono ad Oggiono ospiterà Eric Gobetti, storico e autore del libro I carnefici del Duce. L’iniziativa, organizzata da ANPI provinciale Lecco, dalla sezione locale ANPI e dal Comune di Oggiono, è a ingresso libero e gratuito.
In Italia, i crimini di guerra commessi all’estero negli anni del fascismo costituiscono un trauma rimosso, mai affrontato. Questo libro (edito da Laterza nel 2023) ricostruisce la vita e le storie di alcuni degli uomini che hanno ordinato, condotto o partecipato fattivamente a quelle brutali violenze. L’hanno fatto per convenienza o per scelta ideologica? Erano fascisti convinti o soldati che eseguivano gli ordini? O furono – come nel caso tedesco – uomini comuni, ‘buoni italiani’, che scelsero l’orrore per interesse o perché convinti di operare per il bene della patria?
Non tutti gli italiani sono stati ‘brava gente’. Anzi a migliaia, in Libia, in Etiopia, in Grecia, in Jugoslavia, furono artefici di atrocità e crimini di guerra orribili. Gobetti ci fa capire chi erano ‘i volenterosi carnefici di Mussolini’, da dove venivano e quali erano le loro motivazioni. Ma non solo. Come afferma Guido Caldiron (“Il manifesto”), “L’indagine che compie Eric Gobetti ha un obiettivo ben più articolato e originale: comprendere in che misura la lunga stagione del fascismo, protrattasi dal 1922 fino all’epilogo nella Repubblica sociale italiana a Salò tra il settembre 1943 e l’aprile 1945, e le sue conseguenze abbiano invece plasmato in senso inverso la società e il carattere nazionale dell’epoca”.
“I crimini italiani commessi all’estero durante l’epoca fascista non sono l’effetto dell’azione di poche mele marce particolarmente malvagie e crudeli, né una parentesi incomprensibile nella nostra storia ‘naturalmente’ buona. Sono piuttosto il risultato di logiche militari, culturali e politiche che hanno raggiunto il loro apice nel nostro paese col fascismo: l’applicazione pratica di un sistema di pensiero basato su una graduatoria di razze, nazioni e generi. Il dominio del maschio bianco italiano che condivide quella logica di sopraffazione, secondo i principi fascisti, può e deve essere ottenuto anche con lo sterminio di chi cerca di impedirlo. Le violenze (…) sono dunque la conseguenza di una specifica ideologia, di un’idea di società basata sul nazionalismo, sul razzismo, sulla brutalità come sinonimo di forza e potenza. Nella logica fascista quegli atti sono giusti, moralmente e politicamente accettabili. Questo rende tali crimini forse non unici, ma inestricabilmente legati a quella specifica ideologia. Un’ideologia che non solo propugnava tali idee, ma incentivava quelle pratiche, favoriva gli spietati, i sadici, i violenti”.
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