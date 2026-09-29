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Esplora lo Sport

Maggiore INSIEME, il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha il piacere di segnalare l’evento Esplora lo Sport. L’iniziativa si terrà venerdì 2 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 presso il Campus e rientra nel programma della Settimana Europea dello Sport 2026.

Sarà una mattinata interamente dedicata alla pratica motoria e all’inclusione, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Grazie alla collaborazione con numerose associazioni sportive del territorio, alunne e alunni avranno l’opportunità di cimentarsi in prima persona in diverse discipline, tra cui: pallavolo, basket, badminton, tennis da tavolo, skiroll e arrampicata.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a venerdì 9 ottobre 2026.

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