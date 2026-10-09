Esposizione di abiti: “Accessori, moda e costume: l’eco della Belle Époque (1880-1910)”

Sabato 18 Ottobre, con partenze ogni mezz’ora dalle 10:30 alle 16:00, ci sarà un’apertura straordinaria di Villa Ponchielli-Gerosa Crotta a Maggianico di Lecco. L’ingresso, libero e gratuito, è a prenotazione obbligatoria al seguente link.

L’occasione muove dal 170° anniversario della prima versione de I Promessi Sposi musicati dal Maestro cremonese e ha per titolo Accessori, moda e costume: l’eco della Belle Époque (1880-1910). Protagonista sarà la moda che caratterizzò la cultura del vestire dagli anni in cui Amilcare Ponchielli e la moglie Teresina Brambilla frequentarono il territorio di Lecco, fino agli albori della Grande Guerra. Nelle sale della villa saranno allestite due sezioni: una dedicata ad accessori d’epoca, vestiti e oggetti provenienti da collezioni private lecchesi che vogliono idealmente richiamare l’identità di un boudoir, luogo dove le signore curavano la propria “immagine” esteriore e in cui ricevevano anche ospiti e amici. La seconda sezione rappresenta un’occasione unica: grazie alla generosa disponibilità della famiglia Ponchielli saranno esposti alcuni gioielli appartenuti a Teresina Brambilla Ponchielli, nonché un elegante binocolo da concerto a lei appartenuto (oggi nella collezione privata di Gianandrea Colombo). Il suggestivo allestimento è curato dal laboratorio orafo Chrysophile (via Giuseppe Arrigoni 43, Lecco) che per l’occasione ha realizzato ed esporrà una splendida riproduzione del girocollo di pelle appartenuto alla stessa Teresina, oggi perduto.