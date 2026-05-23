Estate in coro 26 è il titolo del nuovo progetto a cui l’Associazione Musicale Licabella invita la cittadinanza. Il primo appuntamento sarà un laboratorio di canto corale rivolto a bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni. Cinque pomeriggi a partire da giovedì 4 giugno per immergersi nel mondo del canto corale e tuffarsi in una nuova esperienza musicale da vivere tutti insieme.

Il programma si svolge giovedì 4 (17.45-19.15), venerdì 5 (18.30-19-30), lunedì 8 (17-30-19.00), martedì 9 (17.30-19.00), mercoledì 10 giugno (17.30-18.30) presso la sede dell’Associazione in Via Sant’Ambrogio al Monte n° 65 a La Valletta Brianza.