In occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni Fermo e Rustico, il Corpo Musicale San Fermo presenta il concerto Estate Italiana per ascoltare e cantare i grandi successi dei cantanti nostrani. L’appuntamento è per Venerdì 7 Agosto, alle 21.00, a Cesana Brianza, presso il Campo Sportivo dell’Oratorio.