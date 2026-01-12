Estrazione della lotteria della Pro Loco di Colico

Si è conclusa domenica 4 gennaio l’iniziativa “Pesca il tuo Natale”, che anche quest’anno ha riscosso grande partecipazione da parte della cittadinanza. Nel corso della mattinata si è svolta l’estrazione dei tre vincitori dei Superbuoni: due residenti a Colico e uno a Olgiasca.

La Pro Loco Colico ringrazia tutti i commercianti che hanno aderito all’iniziativa e tutti i cittadini che hanno partecipato in tantissimi. Il prossimo appuntamento è fissato per Domenica 18 Gennaio, alle 16.00 presso l’Infopoint di Colico in via Pontile 7, dove si terrà l’estrazione della Lotteria della Pro Loco Colico, per sostenere le iniziative che vengono organizzate tutti gli anni sul territorio. È ancora possibile acquistare gli ultimi biglietti al costo di 1 euro presso l’Infopoint.