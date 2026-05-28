Etica e intelligenza artificiale
Venerdì 5 Giugno, alle 20.45, la Mediateca di Imbersago ospiterà Canzio Dusi – docente di I.A. all’Università Cattolica di Milano – per una serata dal titolo Etica e intelligenza artificiale.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
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29 Maggio 2026
20°C
cielo coperto
Previsioni orarie
01:00
18°/20°°C 1 mm 100% 4 mph 91% 1023 mb 0 mm/h
04:00
17°/19°°C 0.34 mm 34% 4 mph 92% 1023 mb 0 mm/h
07:00
20°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 83% 1024 mb 0 mm/h
10:00
25°/25°°C 0 mm 0% 4 mph 59% 1023 mb 0 mm/h
13:00
27°/27°°C 0.27 mm 27% 5 mph 50% 1022 mb 0 mm/h
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