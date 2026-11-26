Nel quadro delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Mandello del Lario presenta l’evento-spettacolo Tante di me di Irene Riva, in programma Lunedì 30 Novembre alle 21.00 presso la Sala Civica di via Dante Alighieri 47.

Irene Riva è stata un’insegnante elementare e formatrice, conosciuta altresì per aver lavorato nel giornalismo televisivo (Teleunica) e nel sociale per l’integrazione dei minori immigrati (Les Cultures). Dal 2000 ha ricoperto gli incarichi amministrativi di Consigliera provinciale e comunale e dal 2003 si dedica alla scrittura, esordendo con il racconto “Tante di me”. Attualmente presiede l’Associazione ODV “Femminile presente” che promuove la parità tra i codici maschili e femminili.

La serata si incentra sulla lettura di alcune pagine di diario che raccontano un innamoramento. Sarà l’insegnante di disegno e grafica in studi di architettura, nonché giornalista e gallerista a Milano, Ornella Mariani, a dare voce alla protagonista del diario, aggiungendo inoltre approfondimenti e commenti di natura psicologica, psicanalitica e letteraria.

Al centro della rappresentazione c’è il tema delle emozioni, inteso come chiave per esplorare l’amore in tutte le sue sfaccettature. L’obiettivo è stimolare anche il coinvolgimento dell’universo maschile nell’espressione dei sentimenti, promuovendo una contaminazione in cui maschile e femminile non siano più visti come categorie contrapposte.

L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dell’Amministrazione volto a costruire una cultura del rispetto e della parità sostanziale. Abbiamo voluto questo appuntamento perché la lotta alla violenza passa inevitabilmente attraverso la decostruzione degli stereotipi e la promozione di una nuova cultura delle relazioni – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera – Lo spettacolo di Irene Riva offre a tutti l’occasione di riflettere sull’amore sano, basato sul riconoscimento reciproco del valore e sulla parità. Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di riflessione.