Evento-spettacolo “Tante di me” di Irene Riva
Nel quadro delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Mandello del Lario presenta l’evento-spettacolo Tante di me di Irene Riva, in programma Lunedì 30 Novembre alle 21.00 presso la Sala Civica di via Dante Alighieri 47.
Irene Riva è stata un’insegnante elementare e formatrice, conosciuta altresì per aver lavorato nel giornalismo televisivo (Teleunica) e nel sociale per l’integrazione dei minori immigrati (Les Cultures). Dal 2000 ha ricoperto gli incarichi amministrativi di Consigliera provinciale e comunale e dal 2003 si dedica alla scrittura, esordendo con il racconto “Tante di me”. Attualmente presiede l’Associazione ODV “Femminile presente” che promuove la parità tra i codici maschili e femminili.
La serata si incentra sulla lettura di alcune pagine di diario che raccontano un innamoramento. Sarà l’insegnante di disegno e grafica in studi di architettura, nonché giornalista e gallerista a Milano, Ornella Mariani, a dare voce alla protagonista del diario, aggiungendo inoltre approfondimenti e commenti di natura psicologica, psicanalitica e letteraria.
Al centro della rappresentazione c’è il tema delle emozioni, inteso come chiave per esplorare l’amore in tutte le sue sfaccettature. L’obiettivo è stimolare anche il coinvolgimento dell’universo maschile nell’espressione dei sentimenti, promuovendo una contaminazione in cui maschile e femminile non siano più visti come categorie contrapposte.
L’evento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dell’Amministrazione volto a costruire una cultura del rispetto e della parità sostanziale. Abbiamo voluto questo appuntamento perché la lotta alla violenza passa inevitabilmente attraverso la decostruzione degli stereotipi e la promozione di una nuova cultura delle relazioni – dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Doriana Pachera – Lo spettacolo di Irene Riva offre a tutti l’occasione di riflettere sull’amore sano, basato sul riconoscimento reciproco del valore e sulla parità. Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di riflessione.