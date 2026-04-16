“Faccia a faccia con il cambiamento climatico”, incontro con Serena Giacomin

Ad Abbadia arriva una grande esperta di meteo e clima. Serena Giacomin sarà infatti protagonista della serata di Domenica 19 Aprile in Sala civica Don Carlo Gnocchi, dal titolo Faccia a faccia con il cambiamento climatico.

Serena Giacomin è Meteo Expert, certificata secondo normativa World Meteorological Organization. Climatologa e direttrice scientifica dell’Italian Climate Network. Relatrice e keynote speaker su cambiamento climatico, gestione del rischio meteo-climatico, adattamento e comunicazione scientifica, in ambito istituzionale, accademico e aziendale. Conduce rubriche meteo, con interventi di approfondimento su reti televisive Mediaset e principali radio nazionali. È inoltre autrice di libri di successo su temi legati a meteo e clima.