FAI Lecco – Visita all’hangar delle barche della sezione canottaggio e canoa

Nell’ambito di una serie di eventi che verranno organizzati per celebrare i 130 anni della Società Canottieri Lecco è stata organizzato dalla delegazione FAI una visita all’hangar delle barche della sezione canottaggio e canoa. Durante la visita, prevista alle 10.00 del 3 Maggio si potrà scoprire l’evoluzione di queste imbarcazioni nel corso di più di un secolo, dall’inizio del ‘900 quando venivano fabbricate in legno fino ad oggi che, realizzate con l’uso di materiali come il carbonio, sono diventate molto più leggere e veloci. Si arriverà anche a conoscere come è cambiata la forma nel tempo dei remi e delle pagaie e quali innovazioni sono state introdotte alla ricerca di soluzioni sempre più performanti. Antonio Servedio, che accompagnerà la visita, è un atleta, oggi a livello Master, sia canottiere che canoista. Spiegherà con grande passione l’evoluzione, la grande tradizione ed alcune curiosità di questo sport di antica origine.

L’evento è aperto a tutti, per partecipate comunicare il proprio nominativo alla mail di delegazione: lecco@delegazionefai.fondoambiente.it

Il contributo consigliato è di 5 euro.