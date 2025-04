FAI Lecco – Visita Villa Bertarelli e Passeggiata sul Monte Barro

Appuntamento FAI per domenica 18 maggio. In occasione delle “Giornate FAI Biodiversità” la delegazione lecchese ha organizzato al Parco Monte Barro un’interessante visita guidata ai giardini storici di Villa Bertarelli, alla serra ed al centro di ricerca CFA – Centro Flora Autoctona. Si proseguirà con una passeggiata dedicata alla biodiversità in località Camporese che terminerà per chi lo desidera con un aperitivo e degustazione di vini a Cascina Migliorate.

Uno dei motivi per cui il M.Barro riveste un rilevante interesse naturalistico e scientifico è per l’elevata diversità degli habitat presenti: boschi submediterranei, boschi mesofili, praterie magre, praterie delle rocce carbonatiche e stipeti. Ognuno di questi ambienti è determinato da specifiche condizioni di clima e di terreno, e presenta particolari caratteristiche vegetazionali e floristiche. il Parco del Monte Barro è infatti l’area protetta lombarda con la maggior diversità floristica, con oltre 1000 specie di piante in meno di 700ha. Questa elevata biodiversità si concentra soprattutto sulle rupi, nei prati magri e nelle praterie insubriche: in tali ambienti, giudicati di prioritario interesse dall’Unione Europea, si contano fino a 50 specie in un solo metro quadro.

Come spesso accade, alla notevole varietà floristica si accompagna una altrettanto elevata varietà faunistica: 56 specie di farfalle, alcune rare come la galatea (dalle ali bianche e nere), o uccelli come il succiacapre, raro animale dalle abitudini notturne, sono strettamente legati ai prati magri. Abbondano inoltre diverse specie di cavallette, la mantide religiosa e numerosi altri insetti. Nei ruscelli si trova il gambero di fiume e la salamandra. Nei boschi vivono roditori e mammiferi.

La visita ed escursione saranno guidate dal dott. Antonio Bossi, referente per i servizi educativi e la promozione dell’offerta culturale del Parco. Il ritrovo è alle ore 9.30 a Villa Bertarelli sede del Parco Monte Barro e si concluderà al termine della passeggiata, per chi lo desidera, a Cascina Migliorate con uno spuntino a base di prodotti del territorio e degustazione dei vini di Cascina Migliorate. La partecipazione è aperta a tutti sino al raggiungimento di un gruppo di 25 persone con prenotazione sul sito.