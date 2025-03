Il Dipartimento di Area Oncologica dell’ASST Lecco organizza martedì 1 aprile alle 20.30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco la serata aperta alla cittadinanza “Fake news in oncologia”, con la partecipazione straordinaria di Enrico Beruschi.

Con la diffusione delle informazioni sulla scienza e sulla salute attraverso i social media abbiamo assistito ad un proliferare di notizie false e quindi dannose in campo medico. La scelta di dedicare una serata a questo tema risulta di particolare importanza anche in campo oncologico. Gli oncologi e tutti coloro che sono impegnati nel curare il cancro, patologia sempre più in aumento, si confrontano giornalmente con una disinformazione che arriva ai pazienti e ai loro familiari.

Di seguito il programma della serata, condotta da Barbara Gerosa, giornalista Unica TV: