Festa d’Autunno a Montevecchia
Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre a Montevecchia avrà luogo la quarta edizione della Festa d’Autunno, un weekend interamente dedicato alle tradizioni, ai sapori e al divertimento, che si terrà nell’area Basket e Parco scuole. La manifestazione prenderà il via Sabato 11 Ottobre alle 18:30 con l’evento Aspettando la Festa d’Autunno: un Aperitivo in musica accompagnato dal sound dei Tangerine Trees.
Il cuore della festa sarà Domenica 12 Ottobre, con un programma denso di attività per tutte le età:
- Gastronomia e Prodotti Locali: dalle 10.00 apertura del Mercatino dei produttori locali. Per l’intera giornata sarà attiva la Cucina ProMontevecchia (apertura ore 12.00) che offrirà specialità autunnali sotto il tendone. Nel pomeriggio l’Oratorio di Montevecchia preparerà le Caldarroste.
- Tradizione in Gara: Torna la popolare Gara della “Turta de lacc”, con premiazione della miglior torta alle 11.30.
- Giochi e Concorsi: Il pomeriggio sarà animato da un ricco palinsesto di intrattenimento, tra cui l’apertura del Mercatino dei Bambini (ore 14.00) e i Giochi a squadre come tiro alla fune, corsa con i sacchi e indovina la zucca. Imperdibile il tanto atteso SpaventaConcorso (inizio ore 14.30), il concorso dedicato ai migliori spaventapasseri, le cui premiazioni avverranno alle 16.30.
- Novità di quest’anno: la GARA su pista Go-Kart a pedali per bambini da 4 a 10 anni.
- quest’anno abbiamo aggiunto anche la Camminata BioDinamica nel parco con Dolores e il Read Nic Nati per leggere organizzato dalla Biblioteca di Montevecchia.
