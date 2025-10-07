Festa d’Autunno a Montevecchia

Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre a Montevecchia avrà luogo la quarta edizione della Festa d’Autunno, un weekend interamente dedicato alle tradizioni, ai sapori e al divertimento, che si terrà nell’area Basket e Parco scuole. La manifestazione prenderà il via Sabato 11 Ottobre alle 18:30 con l’evento Aspettando la Festa d’Autunno: un Aperitivo in musica accompagnato dal sound dei Tangerine Trees.

Il cuore della festa sarà Domenica 12 Ottobre, con un programma denso di attività per tutte le età:

Gastronomia e Prodotti Locali: dalle 10.00 apertura del Mercatino dei produttori locali . Per l’intera giornata sarà attiva la Cucina ProMontevecchia (apertura ore 12.00 ) che offrirà specialità autunnali sotto il tendone. Nel pomeriggio l’ Oratorio di Montevecchia preparerà le Caldarroste.

dalle apertura del . Per l’intera giornata sarà attiva la (apertura ore ) che offrirà specialità autunnali sotto il tendone. Nel pomeriggio l’ preparerà le Caldarroste. Tradizione in Gara: Torna la popolare Gara della “Turta de lacc” , con premiazione della miglior torta alle 11.30 .

Torna la popolare , con premiazione della miglior torta alle . Giochi e Concorsi: Il pomeriggio sarà animato da un ricco palinsesto di intrattenimento, tra cui l’apertura del Mercatino dei Bambini (ore 14.00 ) e i Giochi a squadre come tiro alla fune, corsa con i sacchi e indovina la zucca. Imperdibile il tanto atteso SpaventaConcorso (inizio ore 14.30 ), il concorso dedicato ai migliori spaventapasseri, le cui premiazioni avverranno alle 16.30 .

Il pomeriggio sarà animato da un ricco palinsesto di intrattenimento, tra cui l’apertura del (ore ) e i come tiro alla fune, corsa con i sacchi e indovina la zucca. Imperdibile il tanto atteso (inizio ore ), il concorso dedicato ai migliori spaventapasseri, le cui premiazioni avverranno alle . Novità di quest’anno: la GARA su pista Go-Kart a pedali per bambini da 4 a 10 anni.

la per bambini da 4 a 10 anni. quest’anno abbiamo aggiunto anche la Camminata BioDinamica nel parco con Dolores e il Read Nic Nati per leggere organizzato dalla Biblioteca di Montevecchia.

Programma dettagliato sul sito e sulla locandina.