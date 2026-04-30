Festa dei lavoratori a Lecco

Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Comune di Lecco e l’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL di Lecco) organizzano il tradizionale momento commemorativo dedicato alle vittime del lavoro, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali CGIL-CISL-UIL di Lecco.

Alle 11.00, nel piazzale del Centro meridiana antistante al Monumento dei caduti, sono previsti gli interventi delle autorità e del presidente di Anmil Lecco e la deposizione di un omaggio floreale ai caduti sul lavoro.