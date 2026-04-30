Festa dei lavoratori a Lecco
Venerdì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Comune di Lecco e l’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL di Lecco) organizzano il tradizionale momento commemorativo dedicato alle vittime del lavoro, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali CGIL-CISL-UIL di Lecco.
Alle 11.00, nel piazzale del Centro meridiana antistante al Monumento dei caduti, sono previsti gli interventi delle autorità e del presidente di Anmil Lecco e la deposizione di un omaggio floreale ai caduti sul lavoro.
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Lecco
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30 Aprile 2026
17°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
17°/18°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1023 mb 0 mm/h
19:00
16°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 57% 1023 mb 0 mm/h
22:00
13°/14°°C 0 mm 0% 2 mph 68% 1026 mb 0 mm/h
01:00
13°/13°°C 0 mm 0% 0 mph 71% 1027 mb 0 mm/h
04:00
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 71% 1027 mb 0 mm/h
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