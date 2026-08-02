Anche quest’anno l’inizio di settembre si aprirà con la Festa del Lago. Il 4, 5 e 6 settembre torna il consueto appuntamento in località Isella a Civate organizzato dall’Associazione S. Andrea con il patrocinio del Comune di Civate.

L’edizione di quest’anno assume un significato speciale: durante la manifestazione verrà inaugurata ufficialmente la Porta dei Laghi (progetto finanziato da Regione Lombardia) con il nuovo lido e la nuova ciclovia che valorizza il paesaggio e promuove il turismo sostenibile. Sarà un momento simbolico e di grande rilievo per il territorio.

Diversi gli appuntamenti in programma:

Venerdì 4 Settembre dalle alle 21.00 da Radio Deejay – dj Enzino Fargetta e dj set

Sabato 5 Settembre dalle alle 21.00 Aerea Band in concerto

Domenica 6 Settembre alle 11.00 Santa Messa al lago e a seguire pranzo

Nel pomeriggio SUPER KARAOKE di Ivan Stefanoni, canoa per tutti con Oggiono Kayak team, tiro con l’arco con Arcieri Lariani, giro in bici con l’Ass.ne Bimbimbici, truccabimbi con Ladybug, giochi di magia con Mago Adriano e giochi medievali con Frà Nicola.

SABATO e DOMENICA area bimbi attrezzata con giochi gonfiabili.