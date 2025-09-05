Festa del Lavello – Celebrazione del 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Franco Gherardi
Il Centro Culturale “Il Lavello” di Calolziocorte ha annunciato il programma ufficiale della Festa del Lavello 2025, che si preannuncia ricco di appuntamenti culturali, artistici e religiosi.
Il cuore della manifestazione sarà la 30esima edizione della Mostra Collettiva di pittura e scultura, nata nel 1988 da un’idea di don Franco Gherardi per raccogliere fondi destinati al restauro della chiesa di Santa Maria del Lavello.
Il tema di quest’anno è “La pace bene supremo”, un invito a riflettere sulla necessità universale della pace in un mondo ancora segnato da conflitti. La sezione religiosa, invece, si ispira al messaggio del vescovo di Bergamo Francesco Beschi: “Servire la vita, servire la gioia”, considerato un antidoto alle difficoltà della società contemporanea.
Quest’edizione assume un significato particolare: sarà celebrato il 60º anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Franco Gherardi, ideatore della mostra collettiva. Domenica 14 settembre, giorno ufficiale della festa, don Franco presiederà la messa solenne alle ore 11.00.