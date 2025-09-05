Festa del Lavello – Incontro “Il castello del Lavello… questo sconosciuto” con Dario Dell’Oro
Il Centro Culturale “Il Lavello” di Calolziocorte ha annunciato il programma ufficiale della Festa del Lavello 2025, che si preannuncia ricco di appuntamenti culturali, artistici e religiosi.
Il cuore della manifestazione sarà la 30esima edizione della Mostra Collettiva di pittura e scultura, nata nel 1988 da un’idea di don Franco Gherardi per raccogliere fondi destinati al restauro della chiesa di Santa Maria del Lavello.
Il tema di quest’anno è “La pace bene supremo”, un invito a riflettere sulla necessità universale della pace in un mondo ancora segnato da conflitti. La sezione religiosa, invece, si ispira al messaggio del vescovo di Bergamo Francesco Beschi: “Servire la vita, servire la gioia”, considerato un antidoto alle difficoltà della società contemporanea.
Un altro appuntamento di rilievo sarà quello di Mercoledì 10 settembre alle 21.00 con Dario Dell’Oro, che racconterà la storia del sito del Lavello con l’incontro “Il castello del Lavello… questo sconosciuto”. Durante la serata verranno presentate ipotesi sull’antico castello precedente all’arrivo dei conti di Lecco, con riferimenti alle origini longobarde della zona.