Festa del Lavello – Intervento di don Ezio Bolis: “Servire la vita, servire la gioia di vivere: il Magnificat”
Il Centro Culturale “Il Lavello” di Calolziocorte ha annunciato il programma ufficiale della Festa del Lavello 2025, che si preannuncia ricco di appuntamenti culturali, artistici e religiosi.
Il cuore della manifestazione sarà la 30esima edizione della Mostra Collettiva di pittura e scultura, nata nel 1988 da un’idea di don Franco Gherardi per raccogliere fondi destinati al restauro della chiesa di Santa Maria del Lavello.
Il tema di quest’anno è “La pace bene supremo”, un invito a riflettere sulla necessità universale della pace in un mondo ancora segnato da conflitti. La sezione religiosa, invece, si ispira al messaggio del vescovo di Bergamo Francesco Beschi: “Servire la vita, servire la gioia”, considerato un antidoto alle difficoltà della società contemporanea.
A parlare della mostra “Servire la vita, Servire la gioia” interverrà, Venerdì 12 settembre alle 20.30, don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII, che terrà una conferenza sul tema “Servire la vita, servire la gioia di vivere: il Magnificat”.