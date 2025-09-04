Festa del Lavello – Mostra “Servire la vita, Servire la gioia”
Il Centro Culturale “Il Lavello” di Calolziocorte ha annunciato il programma ufficiale della Festa del Lavello 2025, che si preannuncia ricco di appuntamenti culturali, artistici e religiosi.
Il cuore della manifestazione sarà la 30esima edizione della Mostra Collettiva di pittura e scultura, nata nel 1988 da un’idea di don Franco Gherardi per raccogliere fondi destinati al restauro della chiesa di Santa Maria del Lavello.
Il tema di quest’anno è “La pace bene supremo”, un invito a riflettere sulla necessità universale della pace in un mondo ancora segnato da conflitti. La sezione religiosa, invece, si ispira al messaggio del vescovo di Bergamo Francesco Beschi: “Servire la vita, servire la gioia”, considerato un antidoto alle difficoltà della società contemporanea.
Contemporanea alla mostra “La pace bene supremo” si svolgerà la mostra “Servire la vita, Servire la Gioia”, aperta da Domenica 7 Settembre alle 10.15 a Domenica 14 Settembre alle 19.00. La mostra sarà ospitata presso il complesso conventuale di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte.