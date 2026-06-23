Festa del Motoclub Colico
Sabato 27 giugno il Motoclub Colico organizza una serata aperta a tutti presso il Palalegnone di Colico. Un’occasione per trascorrere insieme una piacevole serata estiva tra buon cibo, musica e compagnia.
La cena inizierà dalle 19.00 e, a seguire, la festa continuerà con musica e intrattenimento.
L’evento è pensato per residenti, turisti e appassionati delle due ruote, ma soprattutto per chi desidera vivere un momento di convivialità sul Lago di Como.
Prossimi eventi
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Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
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21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
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Lecco
Lecco
23 Giugno 2026
33°C
poche nuvole
Previsioni orarie
19:00
30°/33°°C 0.36 mm 36% 2 mph 54% 1018 mb 0 mm/h
22:00
28°/31°°C 1 mm 100% 4 mph 61% 1018 mb 0 mm/h
01:00
27°/29°°C 1 mm 100% 3 mph 76% 1019 mb 0 mm/h
04:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 86% 1019 mb 0 mm/h
07:00
28°/28°°C 0.72 mm 72% 2 mph 74% 1019 mb 0 mm/h
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