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Festa del Motoclub Colico

Sabato 27 giugno il Motoclub Colico organizza una serata aperta a tutti presso il Palalegnone di Colico. Un’occasione per trascorrere insieme una piacevole serata estiva tra buon cibo, musica e compagnia.

La cena inizierà dalle 19.00 e, a seguire, la festa continuerà con musica e intrattenimento.

L’evento è pensato per residenti, turisti e appassionati delle due ruote, ma soprattutto per chi desidera vivere un momento di convivialità sul Lago di Como.

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