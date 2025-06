Festa del Pesce a Valmadrera

Sabato 7 e Domenica 8 Giugno tornerà a Valmadrera il tradizionale appuntamento con la Festa del Pesce. L’evento, organizzato dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera, si prospetta come un’occasione per passare un fine settimana in compagnia tra buon cibo e musica. La festa si terrà presso l’area feste di via Casnedi, nello spazio sotto al parco giochi, e la cucina sarà attiva dalle 19:00 alle 22:00 di sabato e dalle 12:00 alle 22:00 di domenica. Durante l’iniziativa sarà possibile gustare specialità di pesce come fritto misto e calamari, ma anche carne come salamelle, costine e polenta.