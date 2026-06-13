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sabato, Giugno 13, 2026
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Festa del Pesce

Il Parco di Via Casnedi a Valmadrera ospita, Sabato 13 e Domenica 14 Giugno, la tradizionale Festa del Pesce. L’evento, che si svolge la sera (19.0022.00) di Sabato e l’intera giornata di Domenica (12.0022.00) prevede musica, grigliate e tanto pesce.

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