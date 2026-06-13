Festa del Pesce
Il Parco di Via Casnedi a Valmadrera ospita, Sabato 13 e Domenica 14 Giugno, la tradizionale Festa del Pesce. L’evento, che si svolge la sera (19.00–22.00) di Sabato e l’intera giornata di Domenica (12.00–22.00) prevede musica, grigliate e tanto pesce.
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28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
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21 Mar 2026 - 27 Set 2026
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Lecco
Lecco
13 Giugno 2026
31°C
cielo sereno
Previsioni orarie
16:00
31°/31°°C 0 mm 0% 5 mph 38% 1019 mb 0 mm/h
19:00
29°/30°°C 0 mm 0% 3 mph 54% 1018 mb 0 mm/h
22:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1018 mb 0 mm/h
01:00
22°/22°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1018 mb 0 mm/h
04:00
21°/21°°C 0 mm 0% 3 mph 75% 1016 mb 0 mm/h
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