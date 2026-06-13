Il Parco di Via Casnedi a Valmadrera ospita, Sabato 13 e Domenica 14 Giugno, la tradizionale Festa del Pesce. L’evento, che si svolge la sera (19.00–22.00) di Sabato e l’intera giornata di Domenica (12.00–22.00) prevede musica, grigliate e tanto pesce.