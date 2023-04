Festa della Liberazione 2023 – Commemorazione, pranzo e canti partigiani

Il Comitato Unitario dei Circoli di Rancio

Libero Pensiero “Annibale Molinari” e S.Pio X° organizzano le commemorazioni, con l’adesione di ANPI Provinciale di Lecco:

h. 9.00:

Posa della corona di fiori al monumento dei caduti, sul piazzale della chiesa di Rancio.

h. 9.10:

Partenza per Fiumelatte;

h. 9.45:

Posa della corona di fiori sul luogo della fucilazione dei partigiani rancesi in località “montagnetta” a Fiumelatte, e commemorazione da parte dell’A.N.P.I.

h. 10.30:

Partecipazione alla manifestazione di Lecco.

h. 12.30

Il Circolo Cooperativo Libero Pensiero organizza:

Pranzo con antipasto (Ventaglio di salumi nostrani con formaggi, Panzanella, Pappa al pomodoro, Crostino con fagioli, Crostino con fegatini)

Pici freschi fatti a mano (all’aglione o con ragù di caccia),

Cantucci e vin santo,

Acqua, vino in bottiglia e caffè;

€ 25

Indispensabile la prenotazione a Monica: 3335034850 con indicazione delle preferenza tra pici all’aglione o al ragù

Dopo il pranzo:

Musiche e canti partigiani e di resistenza con l’Orchestrina Majakovskij

L’evento è inserito nella rassegna “Di sana pianta 2023”