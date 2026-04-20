Festa della Liberazione a Bellano
Il comune di Bellano si prepara a celebrare la Liberazione con un fitto programma per Sabato 25 Aprile. Di seguito il programma:
- Ore 9.45 – Deposizione corona alla lapide ricordo dei partigiani caduti a Fiumelatte
- Ore 10.40 – Ritrovo al Municipio e corteo verso Piazza San Giorgio
- Ore 11.00 – Santa Messa
- A seguire – Corteo al Parco delle Rimembranze: alzabandiera, deposizione corona e commemorazione ufficiale
- A seguire – Corteo alla Chiesa Sacrario di San Rocco con omaggio ai caduti
- Ore 12.45 – Trasferimento a San Grato ai Monti: alzabandiera e deposizione corona. A seguire pranzo comunitario aperto a tutti, a cura della Pro Vendrogno (iscrizioni entro giovedì 23 aprile presso Infopoint Bellano infopoint@comune.bellano.lc.it / Tel. 0341 1570370 / Cell. 335 1752102).
- Ore 14.45 – cantarResistenza presso la Chiesa di San Grato: ricostruzione storica dei canti partigiani in Valsassina, a cura del Maestro Alessio Benedetti.
- Ore 18.00 – Il bello dell’Orrido con Marco Balzano presso il Cinema di Bellano. Marco Balzano dialoga con Armando Besio nell’incontro “I cinque libri della nostra Resistenza”.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
29 Nov 2025 - 05 Mag 2026
Mostra “Elegia per un ghiacciaio” di Marco Cordero
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
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Lecco
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21 Aprile 2026
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