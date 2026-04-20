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martedì, Aprile 21, 2026
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Festa della Liberazione a Bellano

Il comune di Bellano si prepara a celebrare la Liberazione con un fitto programma per Sabato 25 Aprile. Di seguito il programma:

  • Ore 9.45 – Deposizione corona alla lapide ricordo dei partigiani caduti a Fiumelatte
  • Ore 10.40 – Ritrovo al Municipio e corteo verso Piazza San Giorgio
  • Ore 11.00 – Santa Messa
  • A seguire – Corteo al Parco delle Rimembranze: alzabandiera, deposizione corona e commemorazione ufficiale
  • A seguire – Corteo alla Chiesa Sacrario di San Rocco con omaggio ai caduti
  • Ore 12.45 – Trasferimento a San Grato ai Monti: alzabandiera e deposizione corona. A seguire pranzo comunitario aperto a tutti, a cura della Pro Vendrogno (iscrizioni entro giovedì 23 aprile presso Infopoint Bellano infopoint@comune.bellano.lc.it / Tel. 0341 1570370 / Cell. 335 1752102).
  • Ore 14.45cantarResistenza presso la Chiesa di San Grato: ricostruzione storica dei canti partigiani in Valsassina, a cura del Maestro Alessio Benedetti.
  • Ore 18.00Il bello dell’Orrido con Marco Balzano presso il Cinema di Bellano. Marco Balzano dialoga con Armando Besio nell’incontro “I cinque libri della nostra Resistenza”.
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