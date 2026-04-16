RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
giovedì, Aprile 16, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Festa della Liberazione a Civate

In occasione della Festa della Liberazione, gli amici del Bellavista con il Circolo Coop. Europa 2000, insieme ad ANPI Lecco e con il patrocinio del Comune di Civate, invitano tutti i cittadini a festeggiare il 25 aprila presso la Casotta del Partigiano
Di seguito il programma della giornata:
  • Alle 10.30 ritrovo alla Casotta in località Sason (dopo località Pozzo, sentiero 10 verso San Pietro al Monte)
  • Alle 11.00 intreccio di contributi storici e canzoni sul tema; intervento dell’Amministrazione Comunale. A seguire Festa con musica resistente e pic-nic sociale.

Alle 17.00 il Comune di Civate festeggia la Liberazione presso il Monumento ai Caduti con Alzabandiera e deposizione della Corona d’Alloro. Seguono interventi del sindaco, saluto dell’ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra con la presenza di don Luca Civardi, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile, dei Carabinieri e di A.N.P.I.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
16 Aprile 2026
temperature icon 16°C
poche nuvole
77 %
1019 mb
3 mph
Raffica di Vento: 2 mph
Nuvole: 11%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:34
Tramonto: 19:09
Previsioni orarie
01:00
temperature icon
16°/16°°C 0.78 mm 78% 3 mph 79% 1019 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
15°/15°°C 0.35 mm 35% 4 mph 84% 1020 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
16°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 84% 1021 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
20°/20°°C 0.25 mm 25% 3 mph 69% 1020 mb 0 mm/h
13:00
temperature icon
24°/24°°C 0.68 mm 68% 4 mph 53% 1019 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -