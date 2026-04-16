Festa della Liberazione a Civate
In occasione della Festa della Liberazione, gli amici del Bellavista con il Circolo Coop. Europa 2000, insieme ad ANPI Lecco e con il patrocinio del Comune di Civate, invitano tutti i cittadini a festeggiare il 25 aprila presso la Casotta del Partigiano.
Di seguito il programma della giornata:
- Alle 10.30 ritrovo alla Casotta in località Sason (dopo località Pozzo, sentiero 10 verso San Pietro al Monte)
- Alle 11.00 intreccio di contributi storici e canzoni sul tema; intervento dell’Amministrazione Comunale. A seguire Festa con musica resistente e pic-nic sociale.
Alle 17.00 il Comune di Civate festeggia la Liberazione presso il Monumento ai Caduti con Alzabandiera e deposizione della Corona d’Alloro. Seguono interventi del sindaco, saluto dell’ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra con la presenza di don Luca Civardi, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile, dei Carabinieri e di A.N.P.I.
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