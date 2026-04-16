Festa della Liberazione a Civate

In occasione della Festa della Liberazione, gli amici del Bellavista con il Circolo Coop. Europa 2000, insieme ad ANPI Lecco e con il patrocinio del Comune di Civate, invitano tutti i cittadini a festeggiare il 25 aprila presso la Casotta del Partigiano.

Di seguito il programma della giornata:

Alle 10.30 ritrovo alla Casotta in località Sason (dopo località Pozzo, sentiero 10 verso San Pietro al Monte)

ritrovo alla (dopo località Pozzo, sentiero 10 verso San Pietro al Monte) Alle 11.00 intreccio di contributi storici e canzoni sul tema; intervento dell’Amministrazione Comunale. A seguire Festa con musica resistente e pic-nic sociale.

Alle 17.00 il Comune di Civate festeggia la Liberazione presso il Monumento ai Caduti con Alzabandiera e deposizione della Corona d’Alloro. Seguono interventi del sindaco, saluto dell’ Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra con la presenza di don Luca Civardi, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile, dei Carabinieri e di A.N.P.I.