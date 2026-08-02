Festa della madonna della neve
Martedì 4 e mercoledì 5 agosto Vendrogno (Bellano) ospiterà la tradizionale Festa della Madonna della Neve. Di seguito il programma delle giornate.
MARTEDI’ 4 AGOSTO
- Dalle ore 19:00 – Degustazione di prodotti tipici locali
- Dalle ore 20:00, Chiesa della Madonnina – S. Messa vigiliare con Processione solenne accompagnata dal Corpo Musicale di Pasturo. A seguire, serata musicale con l’Orchestra Spettacolo MIRTE in zona manifestazioni
- Ore 22:00 – Grande spettacolo pirotecnico
MERCOLEDI’ 5 AGOSTO
- Ore 10:00, Chiesa della Madonnina – S. Messa solenne
- Dalle ore 12:00, Sagrato della Madonnina – Tradizionale pranzo comunitario. Prenotazione entro domenica 2 agosto: +39 339 7769725 / +39 333 3782666. In caso di maltempo il pranzo si svolgerà presso il Salone S. Antonio
- Ore 14:30, Museo del Latte – Caccia al tesoro
Iscrizioni tramite messaggio WhatsApp: +39 347 9253829
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Lecco
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2 Agosto 2026
30°C
nubi sparse
Previsioni orarie
22:00
29°/30°°C 0 mm 0% 1 mph 51% 1013 mb 0 mm/h
01:00
29°/29°°C 0 mm 0% 7 mph 60% 1015 mb 0 mm/h
04:00
28°/28°°C 0 mm 0% 5 mph 68% 1015 mb 0 mm/h
07:00
29°/29°°C 0 mm 0% 3 mph 57% 1016 mb 0 mm/h
10:00
31°/31°°C 0 mm 0% 2 mph 43% 1016 mb 0 mm/h
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