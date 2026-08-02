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domenica, Agosto 2, 2026
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Festa della madonna della neve

Martedì 4 e mercoledì 5 agosto Vendrogno (Bellano) ospiterà la tradizionale Festa della Madonna della Neve. Di seguito il programma delle giornate.

MARTEDI’ 4 AGOSTO

  • Dalle ore 19:00 – Degustazione di prodotti tipici locali
  • Dalle ore 20:00Chiesa della Madonnina – S. Messa vigiliare con Processione solenne accompagnata dal Corpo Musicale di Pasturo. A seguire, serata musicale con l’Orchestra Spettacolo MIRTE in zona manifestazioni
  • Ore 22:00 – Grande spettacolo pirotecnico

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO

  • Ore 10:00Chiesa della Madonnina – S. Messa solenne
  • Dalle ore 12:00Sagrato della Madonnina – Tradizionale pranzo comunitario. Prenotazione entro domenica 2 agosto: +39 339 7769725 / +39 333 3782666. In caso di maltempo il pranzo si svolgerà presso il Salone S. Antonio
  • Ore 14:30Museo del Latte – Caccia al tesoro

Iscrizioni tramite messaggio WhatsApp: +39 347 9253829

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