Festa della Molitura
Venerdì 28 Novembre, in occasione del ventennale del Frantoio di Biosio, si terrà, presso il Palasole di Bellano, la Festa della Molitura. L’Ingresso libero, senza prenotazione. Di seguito il programma della serata:
- Ore 18:00 – Registrazione dei partecipanti
- Ore 18:30 – “Andamento della campagna oleicola”.A seguire, “Vecchie e nuove avversità con discussione sulle possibili modalità di contrasto” e “Valorizzazione del germoplasma olivicolo locale”. Moderatore: Luigi Caricato – Giornalista e Oleologo. Intervengono: Annalisa Rotondi e Lucia Morrone – Ricercatrici presso il Centro Nazionale delle Ricerche di Bologna IBE – CNR Istituto di Bioeconomia
- Ore 19:30 – Apericena con musica dal vivo. La quota di partecipazione è di 25 euro ed è necessaria la prenotazione entro Martedì 25 Novembre al numero 39 0341 1570370 o alla email infopoint@comune.bellano.lc.it.
- Ore 21:15 – Proiezione del cortometraggio “Custodi della terra. Storie di muri, viti e ulivi, a Bellano” di Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Meteo
