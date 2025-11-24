RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
3.7 C
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 24, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Festa della Molitura

Venerdì 28 Novembre, in occasione del ventennale del Frantoio di Biosio, si terrà, presso il Palasole di Bellano, la Festa della Molitura. L’Ingresso libero, senza prenotazione. Di seguito il programma della serata:

  • Ore 18:00 – Registrazione dei partecipanti
  • Ore 18:30 – “Andamento della campagna oleicola”.A seguire, “Vecchie e nuove avversità con discussione sulle possibili modalità di contrasto” e “Valorizzazione del germoplasma olivicolo locale”. Moderatore: Luigi Caricato – Giornalista e Oleologo. Intervengono: Annalisa Rotondi e Lucia Morrone – Ricercatrici presso il Centro Nazionale delle Ricerche di Bologna IBE – CNR Istituto di Bioeconomia
  • Ore 19:30 – Apericena con musica dal vivo. La quota di partecipazione è di 25 euro ed è necessaria la prenotazione entro Martedì 25 Novembre al numero 39 0341 1570370 o alla email  infopoint@comune.bellano.lc.it.
  • Ore 21:15 – Proiezione del cortometraggio “Custodi della terra. Storie di muri, viti e ulivi, a Bellano” di Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali.

 

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -