Festa della Protezione Civile
Si svolge Sabato 4 Luglio la Festa della Protezione Civile di Colico: una serata di festa, musica e convivialità che si terrà al Palalegnone dalle 18.00.
L’evento sarà un’occasione per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento, della buona cucina e della musica dal vivo, valorizzando il lavoro e l’impegno dei volontari della Protezione Civile sul territorio.
Il menù della serata prevede:
- Gnocchetti chiavennaschi
- Grigliata mista con polenta taragna
- Stinco
- Patatine fritte
- Mirtill
È gradita la prenotazione ai numeri 333 8912476 o 338 5628766.
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Lecco
Lecco
29 Giugno 2026
35°C
cielo coperto
Previsioni orarie
16:00
25°/33°°C 1 mm 100% 11 mph 52% 1020 mb 0 mm/h
19:00
28°/31°°C 1 mm 100% 5 mph 60% 1020 mb 0 mm/h
22:00
28°/29°°C 0 mm 0% 6 mph 76% 1022 mb 0 mm/h
01:00
26°/26°°C 0 mm 0% 5 mph 83% 1020 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 73% 1019 mb 0 mm/h
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