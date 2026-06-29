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Festa della Protezione Civile

Si svolge Sabato 4 Luglio la Festa della Protezione Civile di Colico: una serata di festa, musica e convivialità che si terrà al Palalegnone dalle 18.00.

L’evento sarà un’occasione per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento, della buona cucina e della musica dal vivo, valorizzando il lavoro e l’impegno dei volontari della Protezione Civile sul territorio.

Il menù della serata prevede:

  • Gnocchetti chiavennaschi
  • Grigliata mista con polenta taragna
  • Stinco
  • Patatine fritte
  • Mirtill

È gradita la prenotazione ai numeri 333 8912476 o 338 5628766.

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