Si svolge Sabato 4 Luglio la Festa della Protezione Civile di Colico: una serata di festa, musica e convivialità che si terrà al Palalegnone dalle 18.00.

L’evento sarà un’occasione per trascorrere insieme una serata all’insegna del divertimento, della buona cucina e della musica dal vivo, valorizzando il lavoro e l’impegno dei volontari della Protezione Civile sul territorio.

Il menù della serata prevede:

Gnocchetti chiavennaschi

Grigliata mista con polenta taragna

Stinco

Patatine fritte

Mirtill

È gradita la prenotazione ai numeri 333 8912476 o 338 5628766.