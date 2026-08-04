Festa dell’Alpe Tedoldo
L’appuntamento annuale di Borghi in Festa torna Domenica 9 Agosto con la Festa dell’Alpe Tedoldo a Bellano. Di seguito il programma della giornata.
- Ore 12:00 – Pranzo e musica in compagnia
- Ore 21:00 – Cinema sotto le stelle: proiezione film Il Robot Selvaggio. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della cooperativa Le Grigne di Primaluna
Per informazioni rivolgersi a Federica (340 5603971) o Antonella (348 8038224).
Prossimi eventi
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Lecco
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4 Agosto 2026
30°C
cielo sereno
Previsioni orarie
22:00
29°/30°°C 1 mm 100% 4 mph 52% 1014 mb 0 mm/h
01:00
25°/27°°C 1 mm 100% 6 mph 72% 1016 mb 0 mm/h
04:00
25°/25°°C 0.27 mm 27% 5 mph 79% 1016 mb 0 mm/h
07:00
28°/28°°C 0.2 mm 20% 3 mph 66% 1017 mb 0 mm/h
10:00
32°/32°°C 0 mm 0% 3 mph 40% 1016 mb 0 mm/h
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