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martedì, Agosto 4, 2026
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Festa dell’Alpe Tedoldo

L’appuntamento annuale di Borghi in Festa torna Domenica 9 Agosto con la Festa dell’Alpe Tedoldo a Bellano. Di seguito il programma della giornata.

  • Ore 12:00 – Pranzo e musica in compagnia
  • Ore 21:00 – Cinema sotto le stelle: proiezione film Il Robot Selvaggio. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della cooperativa Le Grigne di Primaluna

Per informazioni rivolgersi a Federica (340 5603971) o Antonella (348 8038224).

 

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