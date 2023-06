FESTA DELLE ASSOCIAZIONI

Durante questa giornata per le strade di Valmadrera ci saranno gli stand di oltre 26 Associazioni del Territorio che racconteranno, attraverso delle attività, cosa fanno per la nostra comunità; questo evento sarà un’occasione per te che verrai a incontrarle per scoprire quanto fanno di bello per Valmadrera e, se ti va, per poter entrare a far parte dell’associazione che organizza le attività che più ti piacerebbe fare.

Ti aspettiamo per scoprire insieme a noi come puoi aiutarci a migliorare il nostro Territorio e quale associazione fa al caso tuo!