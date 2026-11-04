Riarmo e debito pubblico si alimentano a vicenda mentre i diritti e lo stato sociale vengono sacrificati. Per contrastare questa follia le associazioni territoriali lecchesi del Coraggio della Pace. Disarma, del Circolo Arci-Spazio Condiviso, dell’Altra Via, di Emergency e dell’Associazione Italia/Cuba hanno congiuntamente deciso di fare del 4 novembre la Festa delle Forze Disarmate, per onorare anche chi ha scelto l’arma più potente e pericolosa: la non violenza organizzata e difende i diritti e lo stato sociale senza i cannoni.

Nella giornata delle parate militari che celebrano la forza delle armi, si è scelto, diversamente, di far obiezione alla mentalità bellicistica con la festa delle forze disarmate presso il Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte.

Il programma prevede alle 19.00 un apericena condiviso, dove ognuno porta qualcosa per sé e per gli altri, e a seguire la presentazione della legge di iniziativa popolare promossa da Emergency IO OBIETTO LA GUERRA per introdurre il diritto all’obiezione di coscienza alla guerra e al riarmo. Una proposta, questa, che prevede un registro comunale dove i cittadini potranno dichiararsi “obiettori di coscienza alla guerra” e la possibilità di rifiutarsi di prestare il proprio corpo, lavoro o consenso ad attività militari, armi, violenze belliche, ivi compreso il servizio militare, senza subire sanzioni. L’ incontro verrà concluso dal “PAF coro popolare antifascista di Arci Spazio Condiviso” con brani antimilitaristi e contro la guerra.