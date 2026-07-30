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giovedì, Luglio 30, 2026
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Festa di Camaggiore

Sabato 1 e domenica 2 agosto  si terrà a Bellano la tradizionale Festa di Camaggiore. Di seguito il programma delle giornate.

SABATO 1 AGOSTO

  • Ore 15:00 – Apertura banco per sottoscrizione a premi
  • Ore 18:00 – Apertura servizio bar e panini
  • Ore 21:15 – Cinema sotto le stelle: proiezione film DRAGON TRAINER
  • Ore 23:00 Piccolo spettacolo pirotecnico
  • Ore 23:30 – Accensione del tradizionale falò

DOMENICA 2 AGOSTO

  • Ore 10:00 – Apertura banco per sottoscrizione a premi
  • Dalle 10:00 alle 12:00 – Iscrizioni giochi per bambini
  • Ore 10:30 – Apertura servizio bar e cucina (Prenotazioni entro il 28 luglio al n. 347 4696437)
  • Ore 11:00 – Santa Messa nella chiesetta di San Gerolamo
  • Ore 11:45 – Commemorazione dei Caduti di Noceno, benedizione della Croce e deposizione corona
  • Ore 12:00 – Musica con dj e karaoke e pranzo in compagnia con salsicce, polenta taragna, formaggio, vino e birra a volontà
  • Ore 14:00 – Giochi per bambini
  • Ore 16:00 – Premiazioni giochi per bambini, estrazione sottoscrizione a premi bambini e misura del salame bambini
  • Ore 16:30 – Estrazione sottoscrizione a premi, misura del salame e peso del formaggio

 

 

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