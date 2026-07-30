Festa di Camaggiore
Sabato 1 e domenica 2 agosto si terrà a Bellano la tradizionale Festa di Camaggiore. Di seguito il programma delle giornate.
SABATO 1 AGOSTO
- Ore 15:00 – Apertura banco per sottoscrizione a premi
- Ore 18:00 – Apertura servizio bar e panini
- Ore 21:15 – Cinema sotto le stelle: proiezione film DRAGON TRAINER
- Ore 23:00 Piccolo spettacolo pirotecnico
- Ore 23:30 – Accensione del tradizionale falò
DOMENICA 2 AGOSTO
- Ore 10:00 – Apertura banco per sottoscrizione a premi
- Dalle 10:00 alle 12:00 – Iscrizioni giochi per bambini
- Ore 10:30 – Apertura servizio bar e cucina (Prenotazioni entro il 28 luglio al n. 347 4696437)
- Ore 11:00 – Santa Messa nella chiesetta di San Gerolamo
- Ore 11:45 – Commemorazione dei Caduti di Noceno, benedizione della Croce e deposizione corona
- Ore 12:00 – Musica con dj e karaoke e pranzo in compagnia con salsicce, polenta taragna, formaggio, vino e birra a volontà
- Ore 14:00 – Giochi per bambini
- Ore 16:00 – Premiazioni giochi per bambini, estrazione sottoscrizione a premi bambini e misura del salame bambini
- Ore 16:30 – Estrazione sottoscrizione a premi, misura del salame e peso del formaggio
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Lecco
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30 Luglio 2026
36°C
cielo sereno
Previsioni orarie
19:00
32°/35°°C 0 mm 0% 2 mph 45% 1017 mb 0 mm/h
22:00
30°/32°°C 0 mm 0% 4 mph 48% 1018 mb 0 mm/h
01:00
28°/28°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1019 mb 0 mm/h
04:00
27°/27°°C 0.2 mm 20% 4 mph 57% 1018 mb 0 mm/h
07:00
28°/28°°C 0 mm 0% 2 mph 55% 1018 mb 0 mm/h
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