“Festa di Primavera” a Colico

In occasione delle festività pasquali Piazza Garibaldi a Colico si prepara ad accogliere la vivace e colorata “Festa di Primavera” dal 19 al 21 aprile 2025, con orario continuato dalle ore 9.00 alle 19.00.

L’evento, organizzato in collaborazione con Confesercenti Bergamo e l’Associazione Noter de Berghem, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, promette tre giorni all’insegna dell’artigianato di qualità e del divertimento per tutta la famiglia. La piazza si animerà con ben 17 bancarelle provenienti da diverse regioni, offrendo un viaggio tra i sapori e le tradizioni di tutta Italia. I visitatori potranno deliziarsi con prodotti tipici siciliani, umbri, toscani, bergamaschi, sardi e liguri, assaporando dolciumi artigianali, cioccolato pregiato, liquirizia, golose frittelle e il sempre amato zucchero filato.

Ma la “Festa di Primavera” non è solo enogastronomia. Saranno presenti anche bancarelle dedicate a giocattoli, abbigliamento tecnico per gli amanti dell’outdoor e creazioni uniche degli hobbisti locali. Nelle giornate di sabato 19 e lunedì 21 aprile, i bambini potranno divertirsi, trasformandosi nei loro personaggi preferiti, con il truccabimbi che sarà presente in alcuni momenti delle giornate. Domenica 20 e lunedì 21 aprile, invece, saranno protagonisti i tradizionali giochi in legno del Mercante del Lago di Como, che saranno posizionati in piazza e messi a disposizione di tutti dalle 9.00 alle 19.00.

Per consultare la programmazione dei prossimi eventi in programma a Colico, visitate il sito web.