Festa di San Carlo al Porto 2025

Si presenta ricco di appuntamenti il calendario della Festa di San Carlo al Porto, la celebrazione in occasione della solennità di san Carlo della parrocchia di Malgrate al Porto.

Martedì 4 novembre, alle 17.00, la santa Messa nella memoria liturgica di san Carlo aprirà le celebrazioni nella chiesa a lui dedicata.

Sabato 8 novembre, alle 18.00, dalla chiesa di San Carlo al Porto si terrà la processione con la statua di san Carlo seguita dalla santa messa solenne. In caso di pioggia si celebrerà solo la messa. A seguire apericena aperta a tutti per festeggiare insieme.

Domenica 9 novembre, alle 11.15, sarà celebrata la santa messa, con a seguire il pranzo comunitario. Il pomeriggio presso la Parrocchia, dalle 14.30, sarà animato con la ruota della fortuna e la vendita di pop-corn e zucchero filato. Alle 16.00 preghiera in chiesa per tutti e a seguire merenda. In conclusione l’estrazione della sottoscrizione a premi san Carlo 2025 alle 17.30.